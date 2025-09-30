به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، محمد قاسمی تنها شناگر ملی‌پوش ایران در یازدهمین دوره رقابت‌های ورزش‌های آبی آسیا که در احمدآباد هند در حال برگزاری است، در ماده ۴۰۰ متر آزاد با زمان ۱ دقیقه و ۵۳ ثانیه و ۱۶ صدم ثانیه پس از شناگرانی از چین، ویتنام و مالزی و با ۴۷ صدم ثانیه فاصله نسبت به نفر سوم، عنوان چهارمی را به خود اختصاص داد و در یک رقابت بسیار نزدیک، از کسب مدال بازماند.

محمد قاسمی صبح امروز با رکورد ۳ دقیقه و ۵۶ ثانیه و ۱۸ صدم ثانیه رکورد ۴۰۰ متر آزاد ایران را شکسته بود. او بعدازظهر امروز در فینال این ماده بار دیگر و برای دومین بار در یک روز، موفق به شکستن رکورد ملی ماده ۴۰۰ متر آزاد ایران شد.

محمد قاسمی در ماده ۲۰۰ متر آزاد نیز موفق به رکوردشکنی و قرار گرفتن در جایگاه هفتم شده بود. این شناگر در ماده ۴۰۰ متر آزاد هم به مدال نزدیک شد، اما از دستیابی به نشان برنز بازماند، اما همچنان از امید‌های مسلم شنای ایران برای رویداد‌های رقابتی آینده بویژه بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی است.

محمد قاسمی ساعت ۶:۳۰ بامداد فردا (۹ مهر) در ماده ۸۰۰ متر آزاد به آب خواهد زد تا به کار خود در این دوره از رقابت‌ها پایان دهد.