همزمان با هفته دفاع مقدس یادواره شهدای کارمند و اقتدار و یادواره ۴۰۰ شهید شهرستان آذرشهر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،سرهنگ حقیقت فرمانده سپاه ناحیه آذرشهر در یادواره شهدای کارمند و اقتدار گفت:دشمن پس از ناکامی در دفاع مقدس ۱۲ روزه رویکرد جدیدی با محوریت جنگ شناختی و ترکیبی را در حوزههای مختلف آغاز کرده است و ما باید در مقابل توطئههای دشمن آمادگی خود را تقویت کنیم.
وی تصریح کرد:حفظ انسجام ملی یکی از توصیههای راهبردی نظام مقدس جمهوری اسلامی در برابر فتنه انگیزیهای دشمن است.