به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، در ایستگاه ششم لیگ آزادگان، فرد البرز که در کرج میزبان هوادار تهران بود با یک گل نتیجه را واگذار کرد تا بنفشهای پایتخت همچنان به صدر جدول تکیه بزنند.
سایپا در تهران نتوانست نتیجه بگیرد و دو بر یک به نساجی مازندران باخت تا مازنیها هم به همراه هوادار صدرنشین هفته ششم باشند.
شهرداری نوشهر سه بر یک میهمانش نفت گچساران را شکست داد و با هشت امتیاز صاحب جایگاه هشتم جدول رده بندی شد.
مس کرمان دو بر یک از سد داماش عبور کرد تا شاگردان علی نظرمحمدی برای کسب اولین سه امتیازشان نگاه به هفتههای بعد داشته باشند.
نیروی زمینی هم در تهران مقابل نماینده کرمانشاه یعنی بعثت با دو گل مغلوب شد تا تهرانیهای میزبان این هفته طعم برد را نچشند.
نود ارومیه در یک بازی پرگل با سه گل مس سونگون قعرنشین را در هم کوبید؛ نماینده ارومیه با ۹ امتیاز در جایگاه ششم جدول قرار دارد.
پارس جنوبی جم هم میهمانش آریو اسلامشهر را با یک گل بدرقه کرد؛ جمیها با کسب ده امتیاز فقط با صدر جدول چهار امتیاز فاصله دارند.
تلاش پالایش نفت بندرعباس و مس شهر بابک هم در پایان بی نتیجه بود و هیچکدام از دو تیم نتوانستند گلی به ثمر برسانند و رقابتشان بدون گل به پایان رسید.
صنعت نفت آبادان هم با نتیجه یک به یک مقابل میهمانش شناورسازی قشم متوقف شد تا زردپوشان آبادان در جایگاه شانزدهم و منطقه خطر جدول رده بندی ماندگار شوند.
هفته هفتم لیگ آزادگان دوشنبه ۱۴ مهر با شش بازی آغاز میشود و ۱۵ مهر با سه رقابت به پایان خواهد رسید.