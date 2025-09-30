نتایج روز نخست والیبال ساحلی دختران زیر ۲۰ سال قهرمانی ایران
مسابقات والیبال ساحلی دختران زیر ۲۰ سال قهرمانی کشورمان با حضور ۱۴ تیم در بناب آغاز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی نوجوانان و جوانان دختر کشور سال ۱۴۰۴ از پنجم تا دهم مهر به میزبانی بناب در آذربایجان شرقی پیگیری میشود.
بر این اساس، مسابقات گروه سنی زیر ۲۰ سال از سهشنبه هشتم مهر با حضور ۱۴ تیم در چهار گروه مقدماتی آغاز شد.
در روز نخست این رقابتها هشت دیدار برگزار شد و نتایج زیر به دست آمد:
مازندران صفر – یزد ۲ (۱۵ بر ۲۱ و ۱۲ بر ۲۱)
آذربایجان شرقی (۱) صفر – منطقه آزاد قشم ۲ (۱۷ بر ۲۱ و ۱۳ بر ۲۱)
آذربایجان شرقی (۴) ۲ – خراسان رضوی (۱) صفر (۲۱ بر ۱۴ و ۲۱ بر ۱۲)
گلستان ۲ – آذربایجان شرقی (۳) صفر (۲۱ بر ۷ و ۲۱ بر ۱۲)
هرمزگان (۱) ۲ – خراسان رضوی (۲) صفر (۲۱ بر ۱۳ و ۲۱ بر ۹)
مازندران ۲ – آذربایجان شرقی (۲) یک (۱۶ بر ۲۱، ۲۱ بر ۱۸ و ۱۵ بر ۱۲)
آذربایجان شرقی (۱) ۲ – زنجان صفر (۲۱ بر ۱۲ و ۲۱ بر ۱۴)
آذربایجان شرقی (۴) صفر – هرمزگان (۲) ۲ (۱۶ بر ۲۱ و ۱۶ بر ۲۱)