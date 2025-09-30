تم‌های فوتبال پالایش نفت بندرعباس و شناور سازی قشم نمایندگان هرمزگان در لیگ دست اول فوتبال کشور مقابل حریفان خود به تساوی رسیدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، تیم فوتبال پالایش نفت بندرعباس سومین تساوی خود را در لیگ دسته اول کشور کسب کرد.

این تیم در چارچوب هفته ششم لیگ دسته اول فوتبال کشور امشب (۸ مهر) مقابل تیم مس شهر بابک به تساوی بدون گل دست یافت.

تیم فوتبال پالایش نفت بندرعباس با یک برد، سه تساوی و دو باخت با کسب ۶ امتیاز در جایگاه داوزدهم قرار گرفت.

اما دیگر نماینده هرمزگان تیم شناور سازی قشم مقابل تیم صنعت نفت آبادان به تساوی یک یک دست یافت.

هادی دهقانی از روی نقطه پنالتی گل تیم پالایش نفت بندرعباس را به ثمر رساند.

تیم فوتبال شناور سازی قشم با کسب ۸ امتیاز در جایگاه دهم جدول رده بندی قرار گرفت.