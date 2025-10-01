امروز: -
حال هوای مسجد جمکران در شب میلاد امام حسن عسکری (ع)

همزمان با شب میلاد با سعادت امام حسن عسکری (ع)، زائران و مجاوران با حضور در آستان مقدس مسجد جمکران، دعای پرفیض توسل را در این مکان مقدس زمزمه کردند.
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ - ۰۱:۱۹
برچسب ها: مسجد جمکران قم ، دعای توسل
