سرپرست مرکز بهداشت کیش، اجرای دقیق برنامه‌های بهداشتی و نظارتی را ضامن سلامت دانش‌آموزان برشمرد.

اجرای دقیق برنامه‌های بهداشتی، ضامن سلامت دانش‌آموزان

اجرای دقیق برنامه‌های بهداشتی، ضامن سلامت دانش‌آموزان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، کمیته سلامت مدارس با حضور نمایندگانی از آموزش و پرورش و کارشناسان مرکز بهداشت، در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید و با هدف ایجاد هماهنگی‌های لازم بین‌بخشی، برگزار شد.

سرپرست مرکز بهداشت کیش در این کمیته با اشاره به تفاهم‌نامه وزارتخانه‌های بهداشت و آموزش و پرورش، بر لزوم اجرای برنامه‌های مشترک برای حفظ سلامت دانش‌آموزان تأکید کرد.

دکتر محمدرضا رضانیا، غربالگری سلامت دانش‌آموزان، اجرای طرح‌های بهداشتی، نظارت بر مدارس و بوفه‌ها و اجرای برنامه‌های فرهنگی و تشویقی را از محور‌های اصلی کمیته سلامت مدارس برشمرد.