سرپرست مرکز بهداشت کیش، اجرای دقیق برنامههای بهداشتی و نظارتی را ضامن سلامت دانشآموزان برشمرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، کمیته سلامت مدارس با حضور نمایندگانی از آموزش و پرورش و کارشناسان مرکز بهداشت، در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید و با هدف ایجاد هماهنگیهای لازم بینبخشی، برگزار شد.
سرپرست مرکز بهداشت کیش در این کمیته با اشاره به تفاهمنامه وزارتخانههای بهداشت و آموزش و پرورش، بر لزوم اجرای برنامههای مشترک برای حفظ سلامت دانشآموزان تأکید کرد.
دکتر محمدرضا رضانیا، غربالگری سلامت دانشآموزان، اجرای طرحهای بهداشتی، نظارت بر مدارس و بوفهها و اجرای برنامههای فرهنگی و تشویقی را از محورهای اصلی کمیته سلامت مدارس برشمرد.