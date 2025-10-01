رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مراغه، از مرمت مسجد تاریخی چهل ستون ملارستم این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی جواد محرم پور افزود: این مرمت شامل اصلاح ازاره‌های سنگی، آجر‌های فرسوده نمای بیرونی و بندکشی خواهد بود.

وی افزود: همچنین کتیبه کچی ورودی، هشتی، محوطه سازی و کف سازی محیط پیرامون مسجد اجرا خواهد شد.

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مراغه اضافه کرد: طرح مرمت مسجد تاریخی ملارستم با تخصیص ۲ میلیارد تومان اعتبار آغاز شده است.

محرم پور خاطر نشان کرد: مسجد ملارستم مراغه با داشتن چهل ستون، بزرگ‌ترین مسجد چوبی دوره صفویه در کشور است.

وی افزود: شبستان این مسجد بر روی ستون‌های چوبی با تزیئینات زیبای طرح گل و بوته و تزیینات مقرنس قرار گرفته است.

محرم پور گفت: چهار نمای آجری در اضلاع چهار گانه و داشتن هشتی ورودی از دیگر ویژگی‌های این مسجد تاریخی ارزشمند است.

وی افزود: تحقیقات شناسان می‌دهد مسجد ملا رستم مراغه الگویی برای ساخت بنا‌های دوره صفویه شامل کاخ چهل ستون و عالی قاپوی اصفهان و عمارت چهل ستون قزوین است.

مسجد ملارستم مراغه در سال ۱۳۸۲ به شماره ۸۹۰۷ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است. شهر مراغه ۱۱ مسجد تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی دارد که سقف بیشتر این مساجد چوبی است.