پخش زنده
امروز: -
با تقویت جریانات شمالی روی دریای خزر، امروز چهارشنبه شاهد بارش باران، رعد و برق، وزش باد شدید و کاهش نسبی دما در نوار شمالی کشور خواهیم بود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما بر اساس تحلیل آخرین نقشههای همدیدی و آیندهنگری سازمان هواشناسی، ، با نفوذ جریانات مرطوب شمالی از دریای خزر، در استانهای شرق اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، برخی نقاط خراسان شمالی و ارتفاعات البرز، آسمان ابری همراه با بارش باران، وقوع رعد و برق و وزش باد شدید پیشبینی میشود.
همچنین در مناطقی از شمال آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، زنجان و قزوین نیز افزایش ابر و رگبارهای پراکنده انتظار میرود.
در نواحی شمال شرق و شرق کشور بهویژه منطقه زابل، وزش باد شدید میتواند باعث خیزش گردوخاک، کاهش دید افقی و افت کیفیت هوا شود.
دمای هوا امروز در سواحل دریای خزر و نوار شمالی کشور کاهش نسبی خواهد داشت.