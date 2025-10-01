پخش زنده
بر اساس اعلام معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی ، ثبت سفارش ذرت دامی از امروز نهم مهر امکان پذیر خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در اطلاعیهای اعلام کرد: بر اساس مصوبه مورخ هشتم مهرماه سالجاری، ثبت سفارش ذرت دامی از امروز نهم مهرماه ۱۴۰۴ امکان پذیر خواهد بود.
در اطلاعیه این معاونت با اشاره به توصیههای اقتصادی رهبر معظم انقلاب به اعضای دولت چهاردهم، به ویژه توصیه ایشان در خصوص تأمین به موقع کالاهای اساسی مبنی بر «اگر چنانچه واردات را رقابتی کنیم، هم قیمتهای ارزی خرید خارجی کاهش خواهد یافت، هم قیمتهای ریالی در داخل»، آمده است: متقاضیان میتوانند از طریق سامانه متمرکز تجارت خارجی وزارت جهاد کشاورزی با رعایت شرایط و ضوابط مربوطه برای مجوز واردات اقدام کنند.
اطلاعیه معاونت توسعه بازرگانی با اذعان به این که سقف قیمت ارزی از جنوب ۲۴۵ یورو در تن و از شمال ۲۴۷ یورو در تن است، تصریح میکند: سهمیه اعلامی علاوه بر سهمیه سالانه واردکنندگان و در راستای سیاست واردات با حداقل قیمت بوده و همچنین شامل کلیه واردکنندگان اعم از متقاضیان ثبت سفارشهای جدید یا تمدید ثبت سفارشهای سال گذشته میشود.
بر اساس اعلام معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی ، سقف قیمت ارزی واردات این محصول، ۲۴۷ یورو در هر تن است.