پخش زنده
امروز: -
مشاور عالی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و رئیس مرکز بینالملل این وزارتخانه گفت: باید از میراث مشترک و بیبدیل کشورهای منطقه در حوزه فرهنگ و تاریخ، شبکهای نوین برای گردشگری جهانی بسازیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حجتالله ایوبی در نشست تخصصی توسعه گردشگری خارجی خراسان رضوی که با حضور سرکنسولگریهای کشورهای خارجی در مشهد و به مناسبت هفته گردشگری برگزار شد، گفت : کشورهای منطقه دارای ظرفیت بسیار عظیم در حوزه گردشگری هستند و میتوانیم سهم بیشتری از گردشگران جهان را جذب کنیم.
مشاور عالی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و رئیس مرکز بینالملل این وزارتخانه افزود : این منطقه میتواند مقصد نخست گردشگران باشد؛ بهویژه برای آنهایی که میخواهند در کوچهپسکوچههای تاریخ قدم بزنند و فرهنگ زنده را لمس کنند.
وی گفت : تبادل تجربه و شبکهسازی یکی از نیازهای اصلی توسعه گردشگری منطقه است یونسکو امروز خود را «شبکه شبکهها» میداند و تلاش میکند تمام بخشها را به هم متصل کند، با توجه به میراث مشترک تاریخی و فرهنگی ، میتوان شبکههای تخصصی در حوزههای مختلف نظیر فرش، هنرهای سنتی و دانشگاهها ایجاد کرد.
ایوبی با اشاره به ظرفیتهای ویژه خراسان افزود: در قلب راه ابریشم قرار داریم و این یک برند معتبر جهانی است، در یونسکو بخشی ویژه با عنوان راه ابریشم وجود دارد و باید از این ظرفیت بیشترین بهره را ببریم.
مشاور عالی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و رئیس مرکز بینالملل این وزارتخانه گفت: نوروز بزرگترین سرمایه فرهنگی مشترک ملتهای منطقه است، پرونده نوروز با مشارکت ۱۳ کشور ثبت جهانی شده است.
ایوبی افزود: اگر چنین میراثی در اختیار غرب بود، با آن جهان را فتح میکردند، ما باید توانایی بیان درست را داشته باشیم تا فرهنگ و تاریخ خود را به جهان منتقل کنیم.
وی با اشاره به سابقه درخشان فرهنگی ایران و منطقه گفت : هزار سال پیش فردوسی در همین سرزمین مسایل اخلاقی و انسانی را مطرح کرد، درحالیکه همان زمان در اروپا جنگ و کشتار امری عادی بود، حال چگونه ممکن است امروز آنها بخواهند به ما صلح بیاموزند در حالیکه ما نوروز را داریم که خود بزرگترین پیامآور صلح است.
مشاور عالی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و رئیس مرکز بینالملل این وزارتخانه افزود : ۲۰ هنرمند ایرانی در ازبکستان برای بازسازی میراث فرهنگی مشغول فعالیت هستند، تلاش میشود راههای کوتاه، سریع و موثر برای حل مسایل پیدا کنیم.
مدیر کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی نیز در این نشست درباره ظرفیتهای گردشگری استان گفت : بیش از ۲۲۰۰ اثر تاریخی از این استان در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده که ۸ اثر شامل قنات قصبه گناباد و ۷ کاروانسرا در فهرست میراث جهانی به ثبت رسیده است.
سید جواد موسوی برای همکاری در توسعه گردشگری خارجی خراسان رضوی اعلام آمادگی کرد.
همچنین در این نشست نماینده وزارت امور خارجه در شمال و شمال شرق، رئیس کانون تشکلهای گردشگری استان، رئیس انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان، رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی استان، فعالان گردشگری با نماینده کنسولگریهای ترکیه، پاکستان، افغانستان، عراق و ازبکستان گفتوگو کردند.