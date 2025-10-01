پخش زنده
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان در سومین نشست کمیته علمی اجرایی طرح نماد گفت: ۹۰ درصد دانش آموزان استان کرمان مشمول طرح نماد، غربالگری شده اند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،محمد رضا فرحبخش در این جلسه با بیان اینکه طرح نماد یک ائتلاف است و وابسته به یک دستگاه خاص نیست، گفت: آموزش و پرورش به دلیل جمعیت دانش آموزی محوریت این کار را بر عهده دارد.
وی با اشاره به اینکه طرح نماد یکی از مهمترین اولویتهای آموزش و پرورش است، تاکید کرد: حفظ محرمانگی اطلاعات دانش آموزان در حوزههای غربالگری و تشخیصی، موضوعی است که باید حساسیت لازم درباره آن محقق شود.
فرحبخش اظهار داشت: در برخی شهرستانها به دلیل رشد صنعتی و ایجاد اختلاف طبقاتی شاهد افزایش آسیبهای اجتماعی هستیم و امیدواریم شرکتهای بزرگ در راستای مسئولیتهای اجتماعی به این موضوعات توجه کنند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان با اشاره به اینکه طرح نماد برای دانش آموزان پایههای سوم، پنجم، ششم، هفتم، هشتم، دهم و یازدهم اجرایی شده است، گفت: ۹۰ درصد دانش آموزان این پایههای تحصیلی در راستای اجرای این طرح غربالگری شده اند.