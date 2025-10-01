مدیرکل آموزش و پرورش استان، در آیین گرامیداشت روز جهانی ناشنوایان گفت: در حال حاضر ۳۰۸ دانش‌آموز ناشنوا و کم شنوا و ۷ همکار فرهنگی آسیب‌دیده شنوایی در سطح استان خراسان شمالی مشغول به تحصیل و خدمت هستند.

متقیان افزود: کار با کودکان با نیاز‌های ویژه، همچون دانش آموزان ناشنوا و کم‌شنوا، مصداق عینی توسعه عدالت آموزشی و ایجاد فرصت‌های برابر آموزشی برای همگان است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان، تجهیز و حمایت از آموزش و پرورش استثنایی و همچنین فرهنگ‌سازی و گسترش آموزش و پرورش تلفیقی را از اولویت‌های مهم این اداره کل برشمرد.