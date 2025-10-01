فرآیند مکان‌یابی میدان میوه و تره‌بار جدید شهر همدان با محوریت مطالعات علمی و کارشناسی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، این اقدام با هدف ارتقای نظام توزیع، تسهیل دسترسی شهروندان، افزایش ایمنی حمل‌ونقل و ایجاد تعادل در ساختار فضایی شهر در دستور کار مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر همدان قرار گرفته است.

رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر همدان در این زمینه گفت: مکان‌یابی میدان میوه و تره‌بار مرکزی از اهمیت راهبردی برخوردار است و پیش از هر گونه تصمیم‌گیری اجرایی، لازم است مطالعات دقیق و مبتنی بر اصول علمی شهرسازی و حمل‌ونقل انجام شود.

سعید شهابی‌نیا با اشاره به تجربیات گذشته افزود: در سال‌های پیش، مکان‌یابی‌های شتاب‌زده و بدون پشتوانه کارشناسی علاوه بر تحمیل هزینه‌های سنگین به مدیریت شهری، موجب بروز نارضایتی عمومی نیز شده است.

او با تأکید بر ضرورت رویکرد علمی در این فرآیند، تصریح کرد: جلوگیری از جانمایی‌های سلیقه‌ای یک ضرورت انکارناپذیر است.

شهابی‌نیا افزود: مکان‌یابی میدان میوه و تره‌بار باید صرفا بر پایه مطالعات کارشناسی، ضوابط مصوب و معیار‌های علمی نظیر اتصال به شریان‌های اصلی، رعایت ملاحظات زیست‌محیطی و دسترسی مناسب انجام گیرد.

این عضو شورای اسلامی شهر همدان با هشدار نسبت به دخالت نهاد‌های غیرمرتبط در این فرآیند، تأکید کرد: ورود دستگاه‌ها و ارگان‌های بدون صلاحیت کارشناسی به موضوع مکان‌یابی، بدون پشتوانه مطالعاتی، می‌تواند پیامد‌های جبران‌ناپذیری برای توسعه متوازن شهر به‌دنبال داشته باشد.