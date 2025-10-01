به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ حضرت امام حسن عسکری علیه السلام در هشتم ربیع الثانی در سال ۲۳۲ هجری قمری در مدینه متولد شدند. پدر ایشان امام هادی علیه السلام و مادرشان حدیثه بود.

ایشان در دوران حاکمیت عباسیان زندگی می‌کردند و به دلیل فعالیت‌هایشان برای نگهداری و تقویت شیعه، تحت نظر و فشار‌های زیادی قرار گرفتند.

سیره امام حسن عسکری شامل ترویج آموزه‌های اسلامی، ارتباط مخفیانه با پیروان و هدایت آنها به سوی اصول دین بود. آن امام همام به عنوان یک رهبر معنوی و دینی، تلاش کرد تا پیروان خود را برای دوره غیبت امام دوازدهم، امام مهدی (عج)، آماده کند. این آماده‌سازی شامل تقویت بنیان‌های اعتقادی و فرهنگی شیعه و ایجاد شبکه‌های ارتباطی مخفیانه برای انتقال پیام‌های دینی بود.

امام حسن عسکری علیه السلام با وجود همه آن فشار‌ها و کنترل‌ها و مراقبت‌های بی وقفه حکومت عباسی، یک سری فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی و علمی در جهت حفظ اسلام و تشیع و مبارزه با افکار ضد اسلامی و ضد شیعی انجام داد که تربیت شاگردان، تشویق نویسندگان، تألیف، پاسخ به شبهات و برخورد با انحرافات و تحریفات از مهمترین کوشش‌ها و تلاش‌های علمی ـ فرهنگی آن حضرت به شمار می‌رود.