مدیرعامل هواپیمایی آساجت: توسعه پروازهای بین‌المللی به‌ویژه در مسیر بیرجند ـ هرات در آینده نزدیک در دستور کار قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، ذوالفقاری عصر سه‌شنبه در آیین افتتاح پرواز تهران ـ بیرجند گفت: برقراری این پروازها بدون اهتمام مسئولان استانی، همکاری سازمان هواپیمایی کشوری و تلاش همکاران ما در بخش‌های مختلف امکان‌پذیر نبود.

به گفته وی؛ این اقدام در حقیقت بخشی از مسئولیت اجتماعی شرکت در قبال مردم خراسان جنوبی و توسعه متوازن هوایی کشور است.

مدیرعامل هواپیمایی آساجت با اشاره به ظرفیت‌های بالای استان در بخش‌های مختلف، افزود: خراسان جنوبی در حوزه‌های گردشگری، کشاورزی و اقتصادی ظرفیت‌های کم‌نظیری دارد که با توسعه خطوط هوایی می‌توان زمینه رشد و شکوفایی آن‌ها را فراهم کرد، لذا برقراری پرواز تهران ـ بیرجند می‌تواند آغازگر این مسیر باشد.

ذوالفقاری تأکید کرد: با توجه به درخواست مسئولان و فعالان اقتصادی استان، بررسی‌ها برای راه‌اندازی پرواز بیرجند ـ هرات و همچنین مسیرهای دیگر در دستور کار قرار دارد و امیدواریم در آینده نزدیک شاهد عملیاتی شدن آن باشیم.

به گفته وی هدف ما ایجاد دسترسی هوایی پایدار برای مردم، کمک به رونق اقتصادی و گردشگری و تسهیل ارتباطات بین‌المللی است.

مدیرعامل هواپیمایی آساجت گفت: قطعاً با حمایت مسئولان استانی و استقبال مردم، مسیرهای جدید پروازی نیز به شبکه پروازهای آساجت افزوده خواهد شد.