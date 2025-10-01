کاروان دریایی «صمود» متشکل از چند کشتی و بیش از ۵۰۰ فعال از ۴۰ کشور، برای شکستن محاصره غزه امروز به محدوده‌ای رسید که ناوگان‌های کمک‌رسان پیشین آماج حملات پهپادی اسرائیل شده بودند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ شبکه الجزیره به نقل از ناوگان صمود که با هدف شکستن محاصره دریایی غزه، به سوی سواحل این منطقه در حرکت است اعلام کرد: این ناوگان وارد منطقه پرخطر شده است که پیشتر در آن، ناوگان دریایی کمک‌رسانی به غزه مورد حملات اسرائیل قرار گرفته بود.

بر اساس گزارش خبرنگار شبکه الجزیره که در این ناوگان دریایی حضور دارد، حدود ۲۰ فروند پهپاد در حال حاضر بر فراز کشتی‌های این ناوگان در حال گشت‌زنی هستند و فضای اطراف آن را از هرگونه تهدید امنیتی پایش می‌کنند.

در بیانیه‌ای که از سوی اعضای این ناوگان منتشر شد، آمده است: «ما اکنون وارد منطقه‌ای شده‌ایم که ناوگان قبلی در آن مورد حمله قرار گرفتند. با وجود خطرات، عزم ما بر شکستن محاصره غزه و رساندن کمک‌های انسانی به مردم مظلوم این نوار، پاربرجاست.»

کاروان «صمود» متشکل از چندین کشتی، اوایل شهریور ماه از بندر بارسلون اسپانیا حرکت خود را آغاز کرد و بیش از ۵۰۰ فعال از ۴۰ کشور جهان در این ناوگان جهانی شرکت دارند که شامل «ائتلاف ناوگان آزادی»، «جنبش جهانی غزه» و «ناوگان صمود» می‌شود.

چهارشنبه گذشته، این ناوگان فاش کرد که ۹ کشتی آن در نتیجه حملات پهپادی طی ۱۲ انفجار، مورد اصابت قرار گرفته‌اند و به چندین فروند از آنها خسارات مادی وارد شده است.

این تحولات در بحبوحه محاصره مداوم نوار غزه توسط اشغالگران صهیونیستی رخ می‌دهد که از ماه مارس (اسفند ۱۴۰۳) با بسته شدن همه گذرگاه‌ها و جلوگیری از ورود غذا و دارو به باریکه تشدید شده است. طبق آمار وزارت بهداشت غزه، این امر منجر به قحطی و فاجعه انسانی شده که جان صد‌ها نفر از جمله کودکان و زنان را گرفته است.