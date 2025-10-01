پخش زنده
امروز: -
سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اعلام کرد: جاماندگان از دریافت سود سهام عدالت با ثبتنام در سامانه سجام تا ۲۴ ساعت آینده، در فهرست دریافت سود قرار میگیرند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، براساس اعلام امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی به نقل از شادا، بر اساس اطلاعیه شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، افرادی که تاکنون سود سهام عدالت خود را دریافت نکردهاند میتوانند تا ۲۴ ساعت آینده یعنی تا ظهر روز سهشنبه (۸ مهر) با ثبتنام در سامانه جامع اطلاعات مشتریان «Sejam.ir» یا اصلاح شماره شبای معتبر خود در این سایت در فرآیند دریافت سود قرار بگیرند.
«شماره شبای نامعتبر، مسدود، راکد، مشترک (دو امضا)، ارزی و بلندمدت» از جمله مهمترین دلایل واریز نشدن سود سهام عدالت است که باعث شده تا برخی سهامداران سود خود را دریافت کنند.
تمام سهامداران سهام عدالت میتوانند با مراجعه به سامانه سجام از وجود شماره شبا معتبر خود نزد شرکت سپردهگذاری مرکزی اطمینان حاصل کنند.