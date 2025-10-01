به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سید اسماعیل علوی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری با اشاره به تداوم روند نوسازی ناوگان کشاورزی این شهرستان گفت: با جذب ۳۰ دستگاه ماشین‌آلات جدید در قالب طرح مکانیزاسیون، گامی دیگر در مسیر تجهیز و به‌روزرسانی ناوگان کشاورزی شهرستان برداشته شد.

وی افزود: این ماشین‌آلات شامل ۴ دستگاه تراکتور، ۹ دستگاه کمباین برنج، ۵ دستگاه نشاکار برنج، ۱۱ دستگاه تیلر و ۱ دستگاه کمباین غلات هستند که نقش مهمی در افزایش سرعت، کیفیت و بهره‌وری عملیات کشاورزی ایفا می‌کنند.

علوی با اشاره به تخصیص ۴۹۰ میلیارد و ۸۲۰ میلیون ریال اعتبار برای مکانیزاسیون کشاورزی شهرستان در سال جاری اظهار داشت: تا کنون ۱۸۷ میلیارد و ۸۲۱ میلیون ریال، معادل ۳۸ درصد سهمیه تخصیصی جذب شده و این روند رو به افزایش است.

وی تأکید کرد: مکانیزاسیون کشاورزی به‌عنوان یک اولویت اساسی در دستور کار قرار دارد و با همکاری مستمر کشاورزان، امیدواریم شاهد تحول چشمگیر در بخش کشاورزی شهرستان ساری باشیم.