با وجود تأکید بانک مرکزی بر لزوم اتصال خدمات بانکی به سامانه املاک و اسکان، بررسیهای میدانی نشان میدهد به جز صدور دستهچک، سایر خدمات بانکی هنوز به طور کامل مشروط به این سامانه نشدهاند.
به گزارش خبرنگار گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما؛ زهره پاپی، سرپرست اداره راهبری سامانههای تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی اردیبهشت ماه بود که خبر داد از این پس افتتاح حساب، صدور دستهچک، اعطای تسهیلات و قبول تعهدات تنها با ارائه کد پستی و ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان امکانپذیر خواهد بود.
بانک مرکزی با هدف تکمیل دادههای سامانه املاک و اسکان و کمک به تصمیمگیریهای دقیق در حوزه مسکن، ارائه خدمات بانکی را مشروط به ثبت اطلاعات در این سامانه کرده است.
نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز در جلسه کمیسیون اصل 90 با بانک مرکزی که در اردیبهشت ماه برگزار شده بود گفت: «طبق برنامهریزی انجامشده، خدمات بانکی به صورت مرحلهای به سامانه املاک و اسکان متصل خواهد شد و پیشبینی میشود ظرف یک ماه آینده تمامی خدمات بانکی منوط به ثبت اطلاعات در این سامانه شود.»
بر اساس آخرین بخشنامه بانک مرکزی هم ، موعد اجرای این طرح پایان مردادماه تعیین شده بود. با این حال، بررسیهای میدانی نشان میدهد به جز صدور دستهچک که از سال گذشته به سامانه متصل شده، سایر خدمات هنوز به طور کامل اجرایی نشده است.
ابتدای شهریور ماه علیرضا غفاری، معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی با تأیید برخی مشکلات فنی، اعلام کرد: «برای ۲۵ بانک کشور امکان استعلام از سامانه املاک و اسکان فراهم شده و به زودی سایر خدمات پایهای مانند افتتاح حساب، صدور و تعویض کارت، اعطای تسهیلات و قبول تعهدات نیز به این سامانه متصل خواهد شد.»
طبق اعلام نهادهای نظارتی، هرچند بانک مرکزی جزو نهادهای پیشرو در اتصال خدمات بانکی به سامانه املاک و اسکان به شمار میرود، اما اجرای کامل این قانون نیازمند پیگیریهای بیشتر است. مسئولان بانک مرکزی تأکید کردند اقدامات نظارتی برای الزام تمامی بانکها به اجرای این طرح در حال انجام است.