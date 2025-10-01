فرمانده انتظامی فارس گفت: کارمند متخلف یکی از بانک‌های شهرستان اوز به اتهام ۱۸۰ میلیارد تومان برداشت غیرمجاز، دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فرمانده انتظامی فارس بیان کرد: در پی گزارشات رسیده از نماینده یکی از بانک‌های خصوصی در شهرستان اوز مبنی بر برداشت وجه غیرقانونی از سوی یکی از کارمندان، بلافاصله موضوع در دستور کار ماموران پلیس قرار گرفت.

سردار عزیزاله ملکی افزود: مأموران انتظامی شهرستان اوز تحقیقات خود را آغاز کردند و مطلع شدند که این کارمند بانک از حساب تعدادی از مشتریان، به صورت غیرقانونی و با ترفندی خاص هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال وجه نقد برداشت کرده بود.

فرمانده انتظامی استان فارس تصریح کرد: مأموران انتظامی تحقیقات خود را آغاز و با هماهنگی مرجع قضایی، متهم را شناسایی و او را دستگیر کردند.

سردار ملکی با اشاره به اینکه متهم در بازجویی فنی و تخصصی و مواجه شدن با ادله و مستندات به برداشت غیرمجاز و اختلاس در بانک اقرار کرد، گفت: او برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.