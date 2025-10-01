به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، طهماسب نجفی در نشست کارگروه استانی مولدسازی دارایی‌های دولت که با حضور مدیران دستگاه‌های عضو برگزار شد، اظهار کرد: اموال بسیاری در اختیار دستگاه‌ها هستند که هر ساله هزینه زیادی صرف نگهداری آنها می‌شود، در حالیکه می‌توان با مولدسازی این املاک، منابع لازم برای تکمیل سریع‌تر پروژه‌های نیمه تمام عمرانی، توسعه‌ای و تولیدی را فراهم کرد.

وی یادآور شد: دولت یک تسهیل‌گری مناسب برای مولدسازی دارایی‌های مازاد انجام داده و به استان‌ها ابلاغ کرده است و مدیران باید از این بستر قانونی بسیار مناسب به خوبی استفاده کنند.

معاون عمرانی استانداری کرمانشاه تاکید کرد: این برنامه در راستای برنامه هفتم پیشرفت و با هدف افزایش بهره‌وری و کاهش دارایی مازاد دولت و کمک به پویایی و رونق اقتصادی، انجام می‌شود.

وی یادآور شد: درآمد‌های حاصل از تملک دارایی‌ها به حساب دستگاه اجرایی مربوطه ستادی و یا استانی واریز می‌شود و منابع حاصل از آن به تکمیل پروژه‌های نیمه تمام و توسعه‌ای همان دستگاه اختصاص می‌یابد.

نجفی عنوان کرد: املاک مازاد دستگاه‌ها و ادارات دولتی شناسانی شده‌اند و مرحله قیمت گذاری و بارگذاری اطلاعات تعدادی از پروژه‌ها در سامانه نیز انجام شده است و دستگاه‌ها می‌بایست شتاب بیشتری در این مسیر انجام دهند.

در این نشست گزارشی از پیگیری نتیجه اقدامات انجام شده در قالب مولدسازی املاک مازاد توسط دستگاه‌هایی مانند تعزیرات حکومتی، دانشگاه علوم پزشکی، راه و شهرسازی، جهاد دانشگاهی، جهاد کشاورزی و تعزیرات ارائه شد.

همچنین آخرین وضعیت پیگیری‌های صورت گرفته املاک مازاد تعدادی از دستگاه‌های دولتی مورد بررسی قرار گرفت.