از ظهر امروز در مناطق دریایی خلیج فارس و تنگه هرمز با افزایش سرعت باد (جنوب غربی -شمال غربی) دریا تا شب مواج میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزخلیج فارس؛ کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: شدت باد در مناطق فراساحل غربی استان (غرب جزیره لاوان) قابل توجه است.
مجتبی حمزه نژاد توصیه کرد: باخودداری از رفت و آمد شناورهای سبک در محدوده سواحل استان در بعدازظهر، تمهیدات لازم برای رفت و آمد ایمن شناورهای مسافربری در جزایر غربی و کشتیهای تجاری به مقاصد بوشهر و خوزستان صورت گیرد.
وی افزود: فردا بعدازظهر نیز خلیج فارس و جزایر غربی متلاطم است.
مجتبی حمزه نژاد گفت: دما در بیشتر نقاط استان نوسان یک تا ۲ درجهای دارد.