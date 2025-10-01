به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزخلیج فارس؛ کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: شدت باد در مناطق فراساحل غربی استان (غرب جزیره لاوان) قابل توجه است.

مجتبی حمزه نژاد توصیه کرد: باخودداری از رفت و آمد شناور‌های سبک در محدوده سواحل استان در بعدازظهر، تمهیدات لازم برای رفت و آمد ایمن شناور‌های مسافربری در جزایر غربی و کشتی‌های تجاری به مقاصد بوشهر و خوزستان صورت گیرد.

وی افزود: فردا بعدازظهر نیز خلیج فارس و جزایر غربی متلاطم است.

مجتبی حمزه نژاد گفت: دما در بیشتر نقاط استان نوسان یک تا ۲ درجه‌ای دارد.