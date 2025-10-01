پخش زنده
شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی در نخستین گردهمایی بهداشت حرفهای، ایمنی و محیط زیست (بهام) توانیر، رتبه اول در حوزه ایمنی مشترکین در کشور و رتبه سوم کشوری در مجموع محورهای ارزیابی را کسب کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، نخستین گردهمایی بهداشت حرفهای، ایمنی و محیط زیست (HSE) شرکت توانیر به مناسبت گرامیداشت روز ملی آتشنشانی و ایمنی،در تهران برگزار شد و در آن از شرکتهای برتر در ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۳ در حوزه بهام (بهداشت حرفهای، ایمنی و محیط زیست) قدردانی شد.
دراین گردهمایی شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی موفق شد رتبه سوم کشوری را در مجموع محورهای ارزیابی و رتبه اول کشور در حوزه تخصصی ایمنی مشترکین در میان ۳۹ شرکت توزیع برق کشور به خود اختصاص دهد.
در مراسم اختتامیه این رویداد، لوح سپاس و تندیس افتخار توسط رجبی مشهدی، مدیرعامل شرکت توانیر، به دادگر مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی اعطا شد.