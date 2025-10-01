گام بلند آتشنشانی در نهادینهسازی فرهنگ ایمنی
افتتاح دومین مهدکودک تخصصی آتش نشانی در مشهد
با هدف ترویج فرهنگ ایمنی از پایه، دومین مهدکودک تخصصی آتشنشانی در مشهد افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، معاون آموزش و پیشگیری سازمان آتشنشانی مشهد گفت: این مرکز با هدف آموزش مهارتهای ایمنی و پیشگیری از حوادث به کودکان، با مساعدت مدیرعامل سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حملونقل شهرداری مشهد، در محل پارک ترافیک این شهر راهاندازی شده است.
آتشپاد سوم مرتضی جاوید در تشریح عملکرد این مهدکودک افزود: در این مهدکودک، کودکان ضمن بهرهمندی از برنامههای آموزشی و تفریحی روزانه، با مفاهیم پایه ایمنی، شیوههای صحیح مقابله با شرایط اضطراری و نقش حیاتی آتشنشانان در جامعه آشنا میشوند.
او با اشاره به تجربه موفق «نخستین مهدکودک آتشنشانی» تاکید کرد: نتایج مثبت این طرح نشان میدهد که آموزش به کودکان، نه تنها بر افزایش آگاهی آنان تأثیر مستقیم دارد، بلکه بهعنوان پلی برای انتقال این فرهنگ به درون خانوادهها نیز عمل میکند، بر این اساس، توسعه و گسترش چنین مراکزی در سطح شهر مشهد در دستور کار جدی قرار دارد.
وی افزود: با توجه به برنامه ریزی صورت گرفته، این مهدکودک روزانه در سه شیفت، مجموعا پذیرای ۱۵۰ کودک از مناطق مختلف شرق مشهد خواهد بود.
جاوید ادامه داد: مهدکودک ایمنی شماره ۲ در مساحت دو هکتار، با داشتن دو سالن ۲۵۰ مترمربعی، در بزرگراه شهید حاج قاسم سلیمانی، ابتدای خیابان خلج مشهد (بوستان ترافیک) واقع شده و پذیرای نونهالان ۵ تا ۸ ساله است.