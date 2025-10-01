نشست هماهنگی برگزاری نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی استان کرمانشاه به ریاست دکتر شعبانی، سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه و با حضور مدیران بخش خصوصی و دولتی برگزار شد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، در این نشست، جزئیات اجرایی نمایشگاه که از ۲۱ تا ۲۴ مهرماه با حضور تولیدکنندگان برتر کشور برگزار می‌شود، مورد بررسی قرار گرفت.

دکتر شعبانی در این نشست، نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی را یک ظرفیت ارزشمند برای معرفی قابلیت‌های اقتصادی استان عنوان کرد و افزود: این رویداد می‌تواند زمینه‌ساز گسترش تعاملات تجاری، افزایش صادرات و معرفی توان واقعی تولیدکنندگان کرمانشاه به بازار‌های داخلی و خارجی باشد.

وی با تاکید بر اهمیت حمایت دستگاه‌های اجرایی و هم‌افزایی بخش خصوصی در برگزاری این نمایشگاه، اظهار داشت: تلاش خواهیم کرد این رویداد به عنوان سکوی پرتابی برای توسعه صادرات استان عمل کرده و مسیر تازه‌ای برای حضور پررنگ‌تر کرمانشاه در عرصه ملی و بین‌المللی فراهم آورد.