مدیرعامل جمعیت هلالاحمر خراسان شمالی گفت: نوجوان ۱۷ سالهای که با تلاش امداد گران در ارتفاعات روستای حمزانلو و رشوانلو شهرستان بجنورد مفقود شده بود، پیدا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ ابوالفضل محبان گفت: ساعت ۱۷:۴۳ عصر روز سه شنبه (۸ مهرماه) گزارشی مبنی بر مفقودی یک نوجوان ۱۷ ساله دارای مشکلات ذهنی در ارتفاعات روستای حمزانلو به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات ۱۱۲ اعلام شد.
وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، تیم امداد و نجات کوهستان شعبه بجنورد به همراه دو تیم پشتیبان به منطقه اعزام شدند و عملیات جستوجو در مسیرهای منتهی به روستا با همراهی نیروهای مردمی آغاز شد.
محبان با بیان اینکه عملیات جستوجو تا نیمهشب ادامه داشت، گفت: در نهایت ساعت ۰۰:۱۷ بامداد روز بعد، فرد مفقودی در مقابل پاسگاه انتظامی خوشمنظر پیدا شد.