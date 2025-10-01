به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ ابوالفضل محبان گفت: ساعت ۱۷:۴۳ عصر روز سه شنبه (۸ مهرماه) گزارشی مبنی بر مفقودی یک نوجوان ۱۷ ساله دارای مشکلات ذهنی در ارتفاعات روستای حمزانلو به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات ۱۱۲ اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، تیم امداد و نجات کوهستان شعبه بجنورد به همراه دو تیم پشتیبان به منطقه اعزام شدند و عملیات جست‌و‌جو در مسیر‌های منتهی به روستا با همراهی نیرو‌های مردمی آغاز شد.

محبان با بیان اینکه عملیات جست‌و‌جو تا نیمه‌شب ادامه داشت، گفت: در نهایت ساعت ۰۰:۱۷ بامداد روز بعد، فرد مفقودی در مقابل پاسگاه انتظامی خوش‌منظر پیدا شد.