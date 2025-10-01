برگزاری مانور ترکیبی آتشنشانی مشهد در نیروگاه برق سرخس
همزمان با هفته ایمنی و آتشنشانی، مانور عملیاتی ترکیبی اطفای حریق و نجات آتشنشانی مشهد با مشارکت نیروگاه برق سرخس برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، مدیرعامل سازمان آتشنشانی مشهد گفت: این تمرین گسترده در قالب پنج سناریوی عملیاتی شامل «اطفای حریق مواد نفتی»، «اطفای حریق مخازن بزرگ سوخت»، «نشت مواد شیمیایی»، «نجات افراد از ارتفاع» و «عملیات نجات غریق» اجرا شد.
آتشپاد کافی نیا افزود: در این مانور، هشت ایستگاه آتشنشانی با بهرهگیری از ۱۳ دستگاه خودروی لجستیکی و اطفای حریق و نجات، ۶۵ آتش نشان و ۱۴ آتش نشان داوطلب نیز حضور فعال داشتند.
او ادامه داد: برگزاری چنین مانورهای مشترکی گامی مهم در راستای تضمین ایمنی و کاهش خسارات در مراکز حساس و زیرساختی استان به شمار میرود.
