همزمان با هفته ایمنی و آتش‌نشانی، مانور عملیاتی ترکیبی اطفای حریق و نجات آتش‌نشانی مشهد با مشارکت نیروگاه برق سرخس برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی مشهد گفت: این تمرین گسترده در قالب پنج سناریوی عملیاتی شامل «اطفای حریق مواد نفتی»، «اطفای حریق مخازن بزرگ سوخت»، «نشت مواد شیمیایی»، «نجات افراد از ارتفاع» و «عملیات نجات غریق» اجرا شد.

آتشپاد کافی نیا افزود: در این مانور، هشت ایستگاه آتش‌نشانی با بهره‌گیری از ۱۳ دستگاه خودروی لجستیکی و اطفای حریق و نجات، ۶۵ آتش نشان و ۱۴ آتش نشان داوطلب نیز حضور فعال داشتند.

او ادامه داد: برگزاری چنین مانور‌های مشترکی گامی مهم در راستای تضمین ایمنی و کاهش خسارات در مراکز حساس و زیرساختی استان به شمار می‌رود.