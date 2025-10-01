به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، فرهاد بختیاری‌فر با اشاره به شرایط اقلیمی همدان و قرار گرفتن این استان در ردیف مناطق کم‌آب کشور، گفت: تغییرات اقلیمی، کاهش بارش‌ها و افزایش دما موجب شده تا منابع آبی تحت فشار قرار گیرند و هرگونه اسراف یا هدررفت آب اثرات جبران‌ناپذیری بر زندگی روزمره مردم داشته باشد.

او تصریح کرد: نقش شهروندان در مدیریت مصرف بسیار مهم است و ثبت بیش از ۱۰۰ شکایت مردمی علیه اسراف آب، نشان‌دهنده ارتقای سطح آگاهی عمومی و توجه جامعه به اهمیت این موضوع است.

مدیرعامل شرکت آبفای استان همدان با بیان اینکه گروه‌های مروجین فرهنگ مصرف بهینه آب در تابستان امسال فعالیت خود را به‌طور گسترده ادامه داده‌اند و روزانه در شهر حضور داشتند، افزود: این گروه‌ها علاوه بر آموزش چهره‌به‌چهره به شهروندان، گزارش‌های مردمی پیرامون هدررفت و اسراف آب را نیز دریافت و پیگیری می‌کنند. موارد مشاهده‌شده به سرعت به مراجع مربوطه اعلام شده و روند رسیدگی به شکایات سرعت بیشتری یافته است.

این مسئول با تأکید بر اینکه مدیریت منابع آبی تنها با برنامه‌ریزی دستگاه‌ها امکان‌پذیر نیست، تأکید کرد: بدون همراهی مردم نمی‌توان به نتیجه مطلوب رسید، شکایات مردمی علاوه بر اینکه یک ابزار نظارتی مهم است، نشان می‌دهد جامعه نسبت به آینده منابع آبی خود احساس مسؤولیت دارد.