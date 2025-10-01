پخش زنده
زنگ انشای دانشآموزان زنجانی با روایت شجاعت مهدیه اسفندیاری رنگ مقاومت گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ جمعی از دانش آموزان زنجانی در زنگ انشا خود مجاهدت مهدیه اسفندیاری، بانوی شجاع ایرانی مدافع مردم غزه را روایت کردند.
مهدیه اسفندیاری، شهروند ایرانی ۳۹ سالهای است که از حدود ۸ سال پیش در شهر لیون فرانسه زندگی میکرد. او در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۴۰۳ بهصورت مرموزی ناپدید شد و این موضوع توسط خانوادهاش به مقامات ایرانی گزارش شد. پس از پیگیریها، مشخص شد که او توسط پلیس فرانسه بازداشت شده است.