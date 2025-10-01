به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، مدیر جهادکشاورزی شهرستان خوسف گفت: امسال برای نخستین‌بار در این شهرستان، کشت سیب‌زمینی بذری رقم «فونتانه» در سطح چهار هکتار از اراضی بخش ماژان، چاه قنبر شکوه انجام شد.

خبیری افزود: ارقام سیب زمینی سه دسته هستند دیررس، متوسط رس و زود رس، رقم کشت شده در این اراضی نیمه دیر رس است یعنی صد روز طول می‌کشد تا به دوره رشدکامل برسد.

وی گفت: اوایل مردادماه کشت شده و نیمه اول آبان ماه برداشت می‌شود.

مدیر جهادکشاورزی شهرستان خوسف افزود: این اقدام می‌تواند زمینه‌ساز توسعه پایدار کشاورزی در خراسان جنوبی و الگویی برای سایر شهرستان‌های استان باشد.