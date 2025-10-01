پخش زنده
همایش یادواره شهدای گوهرشاد، حرم مطهر رضوی و شهدای منا در مشهد برگزار شد.
حجت الاسلام سید ابوالفضل طباطبایی اشکذری افزود: حدود نیمی از مردم کره زمین و به عبارتی چهار میلیارد نفر بعد از طوفان الاقصی منتظر سخنرانی شهید نصرالله بودند تا ببینند چه میگوید و موضع او چیست.
وی اضافه کرد: ما وظیفه داریم شهدا را زنده بداریم و با آنها زندگی کنیم، باید در همه مواضع، زندگی ما رنگ شهدا داشته باشدو نباید شهدا را سیاسی و جناحی کنیم..
حجت الاسلام طباطبایی اشکذری ادامه داد: شهید متعلق به انقلاب، نظام و ولایت است و باید همه آنها را تکریم کنیم.