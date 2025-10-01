پخش زنده
امروز: -
رئیس ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور با بیان اینکه کانونهای مساجد؛ محور دینداری نسل نوجوان هستند، گفت: فعالیتهای ستاد کانونهای مساجد کشور بر رسانه، کتاب و کتابخوانی و هنر متمرکز است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از روابط عمومی ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور، حجتالاسلام والمسلمین علی ملانوری در دیدار با استاندار قم ضمن قدردانی از حمایتها و تلاشهای استاندار در حوزه فرهنگی، برنامهها و اقدامات گسترده ستاد کانونهای مساجد کشور را تشریح کرد.
حجتالاسلام والمسلمین علی ملانوری با تاکید بر جایگاه ویژه مساجد به عنوان کانونهای تربیتی، فرهنگی و اجتماعی، افزود: مساجد باید به عنوان مرکز اتصال نسلها و ارتقاء دینداری نوجوانان و جوانان، با استفاده از ظرفیتهای فرهنگی و اجتماعی روزآمد، اداره شوند.
مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: پرکردن فاصله بین مسجد و جوانان، از اولویتهای اصلی است و رئیسجمهور، ارائه خدمات اجتماعی در مساجد را راهکار اساسی برای این موضوع میداند.
وی با بیان اینکه در سالهای اخیر فعالیتهای مساجد با افت و خیزهایی همراه بوده است، گفت: طرح ملی محراب که با هدف ارتقاء و بهروزرسانی عملکرد ۱۰ هزار مسجد پیشرو در سراسر کشور اجرا میشود، گام مهمی برای انسجام بخشی و هماهنگی فعالیتهای فرهنگی و تربیتی مساجد است.
رئیس ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور ادامه داد: فعالیتهای کانونهای مساجد بر سه محور کتاب و کتابخانه، هنر و بهویژه رسانه متمرکز است و رسانه به عنوان ذات فعالیتها نقش کلیدی دارد.
حجت الاسلام و المسلمین ملانوری با تاکید بر تربیت و واگذاری مسئولیت به نوجوانان برای تقویت دینداری و تربیت نسل فعال فرهنگی، گفت: همچنین شورای فرهنگ عمومی کشور برنامههای خود را بر سه محور دینداری نوجوانان، سرمایههای اجتماعی و اصلاح رفتارهای اجتماعی متمرکز کرده است.
مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به نقش موثر استان قم و تجربه موفق این استان در تربیت کادر نوجوان، بر ضرورت تربیت نیروهای متخصص و آموزش دیده در مساجد تأکید کرد.
وی گفت: ارتباط مستمر امامان جماعت با کانونهای فرهنگی مساجد، زمینهساز افزایش کارآمدی برنامهها خواهد بود.
رئیس ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور همچنین بر اهمیت بهروزرسانی تجهیزات و استفاده از فناوریهای نوین در مساجد تاکید کرد و افزود: همکاری و هماهنگی میان نهادهای مختلف از جمله سازمان تبلیغات اسلامی، شورای سیاستگذاری ائمه جمعه و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، از ضروریات موفقیت فعالیتهای فرهنگی در مساجد است.
حجت الاسلام والمسلمین ملانوری بااشاره به ضرورت مدیریت اوقات فراغت نوجوانان و جوانان، از اجرای طرحهای مشترک با همکاری شهرداریها و دیگر نهادهای فرهنگی در استانهای مختلف خبر داد که با هدف افزایش نشاط اجتماعی و تقویت دینداری جوانان و نوجوانان در حال انجام است.
وی اضافه کرد: استان قم به دلیل دارا بودن ظرفیتهای فرهنگی بالا، باید به عنوان الگو و پرچمدار در تربیت نسل نوین و تقویت دینداری نوجوانان کشور مطرح باشد و امیدواریم با عنایت حضرت معصومه سلاماللهعلیها و حمایتهای استانداری، این مسیر به صورت مستمر و رو به رشد ادامه یابد.
در پایان این دیدار، حجتالاسلام والمسلمین ملانوری خواستار تقویت زیرساختهای فرهنگی مساجد و افزایش اعتبارات برای تجهیز و پشتیبانی از فعالیتهای کانونهای فرهنگی شد و ابراز امیدواری کرد: تعامل و همکاری نهادهای مختلف در راستای توسعه فرهنگی و اجتماعی مساجد روز به روز تقویت شود.