به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ سید ابراهیم حسینی گفت: در ۶ ماهه ابتدایی سال جاری بیش از ۴۲ هزار تن کالا به ارزش ۱۸ میلیون و ۴۵۱ هزار دلار از طریق گمرک استان به خارج از کشور صادر گردیده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از لحاظ ارزش دلاری ۵۰ درصد و از لحاظ وزنی هم، ۵۹ درصد کاهش داشته است.

وی افزود: اغلب کالا‌های صادراتی شامل محصولات پتروشیمی (کود اوره)، محصولات فولادی، هیدروکسید سدیم، گرافیت، ورق کامپوزیت، اسید سیتریک خوراکی و... بوده که عمده کشور‌های عراق، افغانستان، ترکیه، تاجیکستان و... صادر شده است.

حسینی گفت: در خصوص واردات کالا نیز در این مدت، ۱۲ هزار تن کالا به ارزش بیش از ۱۶ میلیون دلار از طریق گمرک استان ترخیص شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ ارزش دلاری ۹ درصد کاهش ولی از لحاظ وزنی، ۱ درصد رشد داشته است.

کالا‌های وارداتی شامل مواد اولیه و تجهیزات واحد‌های تولیدی، برنج، پنل‌های خورشیدی، ترانسفورماتور، اینورتر، دستگاه تراش و ... بوده که از کشور‌های پاکستان، چین، ازبکستان و ... وارد کشور شده است.

مدیر گمرک خراسان شمالی افزود: درآمد گمرک استان در مدت مذکور اعم از درآمد ملی و استانی (مجموع نقد و ضماتنامه ها) به میزان ۹۳۶ میلیارد و ۴۰۵ میلیون و ۲۱ هزار ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان ۴۲ درصد رشد داشته است.

سید ابراهیم حسینی، مدیر گمرک استان همچنین در خصوص پرونده‌های متشکله قاچاق در گمرک خراسان شمالی گفت: از ابتدای سال تا کنون ۱۱۲ فقره پرونده قاچاق به ارزش بیش از ۱۳۱ میلیارد و ۴۹۳ میلیون ریال تشکیل شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، از لحاظ تعداد پرونده ۸ درصد و از لحاظ ارزش ریالی نیز ۲۵۸ درصد رشد داشته است.

مدیر گمرک استان اغلب کالا‌های قاچاق را ظروف چینی، پارچه، رمز ارز، موتورسیکلت، شکلات، سیگار و ... عنوان نمود.