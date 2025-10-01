

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرتیپ پاسدار کمیل کهنسال از فرماندهان ارشد لشکر ۲۵ کربلا در این مراسم حفظ ارزش‌ها و تمامیت ارضی کشور را در گرو ایثار و از خودگذشتگی شهدا ارزیابی کرد و گفت: شهدای ما در راه بقای اسلام و حفظ تمامیت ارضی و امنیت نوامیس مردم این سرزمین به شهادت رسیدند تا هیچ دشمنی به خود جرأت تعدی و تعرض به مملکت را ندهد، لذا سیره عملی و فرهنگ نورانی شهدا باید ترویج شود و برای نسل جدید به درستی تبیین و به عنوان الگو معرفی گردد.



این یادگار هشت سال دفاع مقدس امنیت، خداباوری، ولایتمداری و تسلیم ناپذیری را از شاخصه‌های بارز شهدا عنوان کرد و افزود: شهدای ما شجاعانه و بدون هیچ هراسی به دل دشمن می‌زدند و برای انقلاب و اسلام جانفشانی کردند و ریشه‌های انقلاب را مستحکم کردند و امروز همه ما در برابر شهدا و خانواده شهدا مسئولیم و باید در جهت تحقق آرمان‌ها و پاسداشت نام و یادشان تلاش کنیم.

فرمانده دوران دفاع مقدس ولایتمداری، تسلیم ناپذیری و در مسیر شهدا بودن را راه مقابله با طاغوتیان زمان دانست و گفت: امروز آمریکا و سرکردگان‌کفر، طاغوت زمان هستند و باید به تأسی از منطق قرآن، سیره انبیاء و شهدا از طاغوت اجتناب کنیم و در برابر دشمن بایستیم و تسلیم فرعونیان زمان و آمریکا نباشیم.

مدیرعامل شرکت مدیریت تولیدبرق نکا نیز کار در نیروگاه را از مصادیق کار جهادی دانست و گفت: تلاش کارکنان نیروگاه مانند جهاد در راه خدا است و لباس کار آنها نیز کمتر از لباس رزم نیست



عبدالرضا محمودی رستمی افزود: کارکنان نیروگاه در فصل تابستان برای کوتاه کردن زمان انجام تعمیرات و تسریع در بازگشت واحد‌ها به مدار تولید، در دمای بیش از ۶۰ درجه و رطوبت حدود ۱۰۰ درصدی محیط کار فعالیت می‌کنند تا در هوای گرم تابستان برق خانه‌ای قطع و چراغی خاموش نشود

او ادامه داد: با وجود تهدید در ایام جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، کارکنان نیروگاه لحظه‌ای صحنه را ترک نکردند و پای کار ایستادند تا تولید برق پایدار و مستمر بماند و خللی در تأمین برق مشترکان بوجود نیاید