مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین گفت: عرضه کننده گوشی و تبلت قاچاق به پرداخت هشت میلیارد و ۹۰۹ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، حسن پور افزود: پرونده متهم به نگهداری و فروش انواع گوشی تلفن همراه، تبلت، ساعت‌های هوشمند قاچاق خارج از ضوابط تعیینی دولت به ارزش هشت میلیارد و ۹۰۹ میلیون ریال در شعبه پنجم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین افزود: شعبه با توجه به مستندات موجود در پرونده، تخلف انتسابی را محرز علاوه بر ضبط کالا‌های کشف شده، متهم را به پرداخت هشت میلیارد و ۹۰۹ میلیون ریال جزای نقدی برابر ارزش ریالی کالای مکشوفه محکوم کرد.

حسن پور گفت: برای حمایت از تولید داخلی با خرید، فروش، حمل و نگهداری کالا خارج از ضوابط تعیینی دولت به شدت برخورد می‌شود و شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب را در سامانه ارتباطی www.tazirat۱۳۵.ir ثبت یا برای رسیدگی فوری و برخورد قانونی به این مرجع مراجعه کنند.