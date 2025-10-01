کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: ظهر در مناطق دریایی خلیج فارس و تنگه هرمز افزایش سرعت باد جنوب غربی، شمال غربی سبب متلاطم شدن دریا تا شب خواهد شد.

تلاطم دریا در مناطق دریایی خلیج فارس و تنگه هرمز، ۹ مهر

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مرضیه سی سی پور گفت: امروز بعدازظهر و شب افزایش سرعت باد در مناطق دریایی استان پیش بینی می‌شود.

او افزود: آسمان استان صاف تا کمی ابری هوا در بیشتر نقاط در طول روز با غبار محلی و در مناطق دریایی با افزایش سرعت باد پیش بینی می‌شود.

سی سی پور گفت: شدت باد در مناطق فراساحل غربی استان غرب جزیره لاوان قابل توجه خواهد بود و توصیه می‌شود از تردد شناور‌های سبک در محدوده سواحل استان در بعدازظهر خودداری و تمهیدات لازم را برای تردد ایمن شناور‌های مسافربری در جزایر غربی و کشتی‌های تجاری به مقاصد بوشهر و خوزستان در نظر گرفته شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: تا پنجشنبه دهم مهر، خلیج فارس و جزایر غربی استان در بعدازظهر متلاطم خواهد بود.

مرضیه سی سی پور گفت: از لحاظ دمایی، نوسان ۱ تا ۲ درجه‌ای دما در بیشتر نقاط استان مورد انتظار است.