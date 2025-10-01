معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی همدان از صادرات محصولات گلخانه‌ای استان به کشور‌های حاشیه خلیج فارس و اتحادیه کشور‌های مستقل همسود از جمله روسیه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حمزه خانجانی‌افشار با بیان اینکه سطح زیر کشت گلخانه‌های استان به ۲۹۷ هکتار در قالب ۵۷۰ واحد گلخانه‌ای رسیده است، بر مزیت اصلی این نوع کشت تأکید کرد و افزود: اشتغال‌زایی در واحد‌های گلخانه‌ای نسبت به کشت سنتی، نسبتی یک به ۱۰ دارد.

او گفت: در مزارع معمولی، در هر هکتار می‌توان یک نفر را مشغول به کار کرد، اما در شرایط گلخانه‌ای این عدد به ۱۰ نفر در هر هکتار می‌رسد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی همدان با بیان اینکه با افزایش اشتغال، بهره‌وری در محیط‌های گلخانه‌ای نیز ۱۰ برابر شرایط عادی است به بخش خاصی از این صنعت پرداخت و تأکید کرد: سطح زیر کشت محصولات گلخانه‌ای در همدان ۲۹۷ هکتار است.

خانجانی افزود: در حوزه گل‌های شاخه بریده، ۱۵ هکتار از سطح گلخانه‌های استان همدن به کشت انواع گل با تنوع بالا اختصاص دارد.

این مسئول تصریح کرد: در بین تولیدات بخش کشاورزی تولید گل و گیاهان زینتی یکی از جذاب‌ترین و پرطرفدارترین بخش‌های کشاورزی به شمار می‌رود و علاقمندان خاص خود را در تولید و مصرف دارد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی همدان با اشاره به موفقیت‌های صادراتی استان گفت: محصولات گلخانه‌ای استان، به‌ویژه گل‌های شاخه بریده، به سه منطقه هدف صادر می‌شوند.

خانجانی، این مناطق را شامل کشور‌های حاشیه خلیج فارس، اتحادیه کشور‌های مستقل همسود (سی آی اس) از جمله روسیه عنوان کرد.