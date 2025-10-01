به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ بوم‌گردی‌ها به‌عنوان خانه‌های توسعه فرهنگی و اقتصادی جوامع محلی، نقش مهمی در حفظ میراث بومی و رونق صنایع‌دستی ایفا می‌کنند. در همین راستا، یک واحد بوم‌گردی در منطقه دشت چمن ساری با همکاری اهالی روستا توانسته زمینه‌ساز رونق تولیدات صنایع‌دستی و توانمندسازی هنرمندان محلی شود.

در این بوم‌گردی، گردشگران ضمن اقامت در فضای سنتی، با هنرهای بومی مازندران آشنا می‌شوند و می‌توانند از هنرمندان محلی جوراب‌بافی، لاک‌تراشی و جاجیم‌بافی را فراگیرند.

این خانه بومی، با طراحی سنتی و بهره‌گیری از مصالح محلی، به الگویی موفق در پیوند گردشگری با توسعه پایدار روستایی تبدیل شده و نشان داده است که بوم‌گردی می‌تواند حلقه اتصال فرهنگ، اقتصاد و آموزش در جوامع محلی باشد.

گزارش از زینب نجاتی