به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: امروز بارش باران، وزش باد و کاهش دما در استان را شاهد هستیم.

تاکامی با اشاره به اینکه فردا پنجشنبه از میزان ناپایداری‌ها کاسته می‌شود افزود: جمعه و شنبه ضمن افزایش دما در ساعات بعداز ظهر و شب در مناطق غربی استان رشد ابر و احتمال وقوع رگبار پراکنده پیش بینی می‌شود.

وی گفت: از یکشنبه تا سه شنبه هفته آینده جو استان پایدار است.

کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران خاطر نشان کرد: دیروز گلوگاه با ۳۴ درجه سانتی گراد گرمترین و صبح امروز بلده ۸ درجه سانتی گراد خنک‌ترین مناطق استان و همچنین بیشترین بارندگی‌ها تا صبح امروز تلوک قائمشهر ۹ میلیمتر، خشرودپی بابل ۲۵ و بورخیل سواد کوه شمالی با ۱۶ میلیمتر گزارش شد.

به گفته تاکامی دریا تا صبح فردا مواج است برای فعالیت‌های دریای مناسب نیست.