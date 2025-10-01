به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ نصرالله خلج، خیر فرهنگ دوست رامسری که در ۳۰ سال گذشته از بیش از ۲۵۰۰ رتبه برتر کنکوری قدردانی کرده است گفت: انگیزه این کار مربوط به دوره دانش‌آموزی است که سه سال دانش آموز ممتاز شده بود و از سوی شادروان عبدالوهاب فرید، خیر مدرسه ساز رامسری تجلیل شده بود

او با بیان اینکه نخبگان هر شهرستان سرمایه‌های معنوی هستند، افزود:از این اقدام علمی و فرهنگی احساس رضایت درونی دارم و هیچ کاری به اندازه این مراسم خشنودم نمی‌سازد.



فرماندار شهرستان نیز با بیان آنکه اقدام ۳۰ ساله آقای خلج در تجلیل از برتریرن‌های کنکور به عنوان یک الگو در تکریم دانایی و علم با استقبال کم نظیر مواجه شده است.



مسلم قبادیان رامسر را شهر خیران نیک اندیش برشمرد و افزود: بیش از ۷۰ درصد مدارس این شهرستان توسط خیران پای گذاری شده است.



در سی امین جشن تجلیل از برترین‌های های کنکور از ۸۵ افتخار آفرین ملی، استانی و شهرستانی توسط این خیر قدردانی شد.