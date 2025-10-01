به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان سبزوار گفت: مهدی مرادیان، آرین خالقی و مهدیار مولوی از سبزوار، به اردوی تیم ملی نوجوانان هندبال ایران که از ۱۰ تا ۱۶ مهر در تهران برگزار می‌شود، دعوت شدند.

مجید نصرالله زاده افزود: تیم ملی نوجوانان هندبال ایران خودش را برای مسابقات انتخابی المپیک به میزبانی بحرین و مسابقات قهرمانی جهان به میزبانی مراکش، آماده می‌کند.