دعوت از ۳ بازیکن هندبال سبزوار به اردوی تیم ملی نوجوانان
سه بازیکن هندبال تیم شهید الداغی سبزوار به اردوی تیم ملی نوجوانان دعوت شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان سبزوار گفت: مهدی مرادیان، آرین خالقی و مهدیار مولوی از سبزوار، به اردوی تیم ملی نوجوانان هندبال ایران که از ۱۰ تا ۱۶ مهر در تهران برگزار میشود، دعوت شدند.
مجید نصرالله زاده افزود: تیم ملی نوجوانان هندبال ایران خودش را برای مسابقات انتخابی المپیک به میزبانی بحرین و مسابقات قهرمانی جهان به میزبانی مراکش، آماده میکند.