استاندار لرستان با اشاره به ثبتنام ۳۶ هزار و ۹۷۵ متقاضی مسکن ملی در استان گفت: ۲۰ هزار متقاضی پس از گذشت چهار سال همچنان فاقد زمین هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، استاندار لرستان شامگاه سهشنبه در نشست شورای مسکن لرستان که در سالن جلسات استانداری برگزار شد با بیان اینکه مسکن همواره از اولویتهای اصلی دولتها بوده است اظهار کرد: متأسفانه امروز ما وارث تصمیماتی هستیم که اجرای آنها بسیار دشوار است، اما مصمم به پیشبرد آنها هستیم.
سید سعید شاهرخی با انتقاد از برنامهریزیهای حسابنشده درگذشته، خاطرنشان کرد: نمیتوان بدون محاسبه دقیق نیازهای مالی، مصالح و زمین، ادعا کرد که سالی یک میلیون مسکن ایجاد میشود. نتیجه چنین رویکردی، ثبتنام ۳۶ هزار و ۹۷۵ متقاضی در استان است که تنها برای ۱۰ هزار واحد امکان تأمین زمین وجود داشته و در نهایت تنها برای ۴ هزار و ۷۳۶ واحد قرارداد منعقد شده است.
استاندار لرستان این وضعیت را نشاندهنده بنیان سست موجود عنوان و تصریح کرد: وظیفه ما تقویت این بنیان با سرمایهگذاری و زمانبندی مناسب است. اگر با روال عادی پیش برویم، حرکت ما همانند گذشته خواهد بود و توفیقی حاصل نخواهد شد.
شاهرخی با تأکید بر لزوم تأمین زمین بهعنوان محور اصلی، از راه و شهرسازی خواست تا برای این امر فکر اساسی کند و گفت: مسئولیت این امر با شماست و تمام دستگاهها موظف به همکاری هستند.
وی با اشاره به اینکه مسئولان باید روزانه گزارش اقدامات انجام شده برای تأمین زمین را ارائه دهند و افزود: باید بهصورت روزانه پیگیری کنید، نه ماهانه. برای هر شهرستان فرمی تهیه و راهکارهای عملی و نه تخیلی ارائه شود.
استاندار لرستان بر تشکیل تیمهای ویژه برای حل مشکل زمین در شهرستانها تأکید و تصریح کرد: این تیمها باید به شهرستانها اعزام شده و با مشارکت شهرداریها، بهویژه شهرداریهای خرمآباد و بروجرد، راهکارهای عملی برای الحاق اراضی و دیگر روشها پیدا کنند.
شاهرخی با اشاره به ۲۰ هزار متقاضی فاقد زمین پس از گذشت چهار سال از ثبتنام، گفت: باید پاسخی به این مردم داده شود و این امر با تمرکز و استفاده از ظرفیتهای مهندسی ممکن است.
وی با اشاره به انعقاد ۴ هزار و ۷۳۶ قرارداد با بانکها از آنها خواست تا نهایت مساعدت را با تعاونیها داشته باشند و گفت: قانون را به نفع مردم و تعاونیها خم کنید، اما نشکنید.
استاندار لرستان همچنین بر لزوم پیگیری مستمر این قراردادها تأکید و خاطرنشان کرد: باید بهصورت روزانه موانع پیشروی این قراردادها رصد و رفع شود.
شاهرخی تشکیل کمیتهای ویژه برای پیگیری امور تعاونیها را ضروری خواند و گفت: این امور نباید در سیستم عادی گرفتار شود، زیرا زمان زیادی را از دست دادهایم.
وی با اشاره به اختیارات قانونی راه و شهرسازی، گفت: در مواردی که تعاونیها فاقد صلاحیت یا اهلیت تشخیص داده شوند، باید جایگزین شوند تا کار مردم معطل نماند.
وی با اشاره به تأخیرهای طولانی در صدور پروانهها، افزود: چنین تأخیرهایی هزینهها را افزایش میدهد و باید از آن جلوگیری شود.
استاندار لرستان افزایش تراکم در شهر خرمآباد با رعایت اصول شهرسازی را یکی از راهکارهای تأمین زمین خواند و گفت: با قیمت بالای زمین، باید تا جایی که امکان دارد، اجازه ساختوساز داده شود.
عنایتالله میرزایی مدیرکل راه و شهرسازی لرستان با اشاره به آمار متقاضیان نهضت ملی مسکن در استان، اظهار کرد: ۳۶ هزار و ۹۷۵ نفر در سامانه تسهیلات مسکن (تم) ثبتنام کرده و واجد شرایط تشخیص داده شدهاند.
وی افزود: سامانه ثبتنام نزدیک به دو سال است که بسته شده و اگر ثبتنام ادامه داشت، قطعاً این آمار بیشتر میشد.
مدیرکل راه و شهرسازی لرستان با بیان اینکه برای ۱۰ هزار و ۲۰۳ نفر از متقاضیان زمین تأمین و واحد مسکونی تعریف شده است، گفت: از این تعداد، برای ۸ هزار و ۲۳۵ واحد پروانه ساختمانی صادر شده است.
میرزایی از پیشرفت فیزیکی ۲۶ درصدی این پروژهها در سطح استان خبر داد و افزود: برای ۴ هزار و ۷۳۶ واحد نیز تسهیلات بانکی برقرار شده است.
وی با اشاره به سیاستهای وزارت راه و شهرسازی، تصریح کرد: طبق دستورالعملهای وزارتخانه و شورایعالی مسکن، تمرکز اصلی بر تکمیل همین ۱۰ هزار و ۲۰۳ واحد تعریفشده است و پروژه جدیدی آغاز نخواهد شد.
مدیرکل راه و شهرسازی لرستان در پاسخ به سؤال استاندار درباره ۲۶ هزار متقاضی باقیمانده، توضیح داد: برای این افراد هنوز زمین تأمین نشده و اگر بخواهیم برای آنها هم فرایند ساخت را آغاز کنیم، باید مجدداً زمینیابی و آمادهسازی انجام شود؛ و گفت: سازمان ملی زمین در صورت حل مشکل کلاس خاک، مانعی برای خرید زمین ندارد.