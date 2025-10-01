استاندارآذربایجان‌غربی گفت: دومین سفر وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به استان در چند ماه اخیر، بیانگر نگاه ویژه دولت به توسعه زیرساخت‌های گردشگری آذربایجان‌غربی است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد، رضا رحمانی در پایان سفر یک‌روزه وزیر میراث‌فرهنگی به استان با بیان اینکه آذربایجان‌غربی با برخورداری از ظرفیت‌های ارزشمند در حوزه میراث‌فرهنگی و گردشگری همواره مورد توجه بوده، افزود: دراین سفر سیاست‌ها و حمایت‌های دولت از فعالان این حوزه تشریح شد که می‌تواند منشأ تحرکات و اقدامات جدید در توسعه گردشگری استان باشد.

وی همچنین با اشاره به بازدید وزیر میراث‌فرهنگی از مسجد جامع ارومیه، خاطرنشان کرد: این مسجد تاریخی با مشکلاتی در مسیر ثبت جهانی مواجه بوده که امیدواریم بخش عمده این موانع با همکاری وزارتخانه برطرف شود و اقدامات موثری در استان برای تسهیل ثبت جهانی این بنای بی‌نظیر آغاز شده است.

استاندارآذربایجان‌غربی به ظرفیت‌های متعدد استان هم اشاره کرده و گفت: دو ظرفیت ویژه و زودبازده آذربایجان‌غربی، مرز و گردشگری است که باید بیش از گذشته فعال شوند.

رحمانی همچنین اظهارداشت: تقویت حوزه گردشگری می‌تواند علاوه بر رونق اقتصادی، زمینه ارتقای فرهنگی و افزایش تعاملات با کشور‌های همسایه را فراهم سازد.

وی در پایان با اشاره به رویکرد حمایتی دولت از حوزه گردشگری، افزود: با تفویض اختیارات وزیر میراث‌فرهنگی به استان در برخی حوزه‌های مرتبط، بخش قابل توجهی از ظرفیت‌های گردشگری و میراث‌فرهنگی آذربایجان‌غربی فعال‌تر خواهد شد و این امر می‌تواند تحول بزرگی در مسیر توسعه استان ایجاد کند.