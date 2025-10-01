فرمانده انتظامي استان از توقيف ۲ دستگاه کاميون حامل ۴۲ هزار کيلو گاز مايع در مسير خروجي استان به سمت شرق کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،سردار " موقوفه ئي" بيان داشت: ماموران پليس آگاهي شهرستان نرماشير هنگام کنترل محور "کرمان-زاهدان" دو دستگاه کاميون عبوري را جهت بررسي متوقف کردند.

وي افزود: در بازرسي از اين دو دستگاه کاميون در مجموع ۴۲ هزار کيلوگرم گاز مايع فاقد مدارک که با اسناد و پلمب هاي جعلي در حال انتقال به مرزهاي شرقي کشور بودند کشف شد.

فرمانده انتظامي استان با اشاره به جديت پليس در حوزه مقابله با قاچاق کالا و سوخت تصريح کرد: در اين رابطه ۲ متهم که قصد سودجويي و کسب درآمد کاذب با قاچاق فرآورده هاي سوختي را داشتند به مراجع قضايي معرفي شدند.