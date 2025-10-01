پخش زنده
معاون وظیفه عمومی خراسان جنوبی: خرید خدمت سربازی شایعه است و مشمولان باید وضعیت خدمت خود را تعیین تکلیف کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، سرهنگ مومن زاده گفت: موضوع خرید خدمت سربازی در دستور کار ستادکل نیروهای مسلح و مجلس نیست و خبرهای منتشره در این خصوص مورد تایید نیست و توسط کمیسیون تلفیق مجلس نیز تکذیب شده است بنابراین افراد ذکوری که به سن مشمولیت رسیدهاند باید وضعیت خدمت سربازی خود را تعیین تکلیف کنند و به امید مقررات جدید خرید خدمت سربازی نباشند.
وی افزود: مشمولان در نظر داشته باشند که غیبت از سربازی، محرومیتهای اجتماعی از جمله عدم استخدام در سازمانها، دستگاههای خصوصی و دولتی، محرومیت از تحصیل، خروج از کشور و. را به همراه خواهد داشت.
معاون وظیفه عمومی خراسان جنوبی افزود: مشمولان و خانوادههای آنان اخبار مربوط به معافیتها و خدمت سربازی را از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان به نشانی www.vazifeh.police.ir و یا کانال سازمان در پیام رسانهای داخلی (سروش، ایتا و روبیکا) به نشانی khabaresarbazi@ از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.