به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار صدا و سیما گفت:از محل عوارض ارزش افزوده وصول‌شده در شش ماهه نخست سال، مبلغ ۳هزار و ۳۲۲ میلیارد ریال به حساب شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و روستا‌های فاقد دهیاری استان واریز شده که بیش از ۷۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.

علی کریمدادی افزود: در این مدت، مبلغ ۲هزار و ۸۵ میلیارد ریال به حساب شهرداری‌ها، مبلغ هزار و ۱۴۵ میلیارد ریال به حساب دهیاری‌ها و مبلغ ۹۲ میلیارد ریال به حساب مناطق فاقد دهیاری (فرمانداریها) واریز شده است تا برای تکمیل طرح‌های عمرانی، اجرایی و خدماتی هزینه شود.

وی گفت: علاوه بر این، مبلغ ۴۲۲ میلیارد ریال به‌عنوان سهم توسعه‌نیافتگی مناطق شهری و روستایی استان به منظور رفع محرومیت و ارتقای سطح رفاه در این مناطق به حساب وزارت کشور واریز شده است.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی ابراز امیدواری کرد این سرمایه‌گذاری‌ها به تقویت اقتصاد محلی و افزایش رضایتمندی شهروندان منجر شود.