سهم شهرداریها و دهیاریهای خراسان جنوبی از محل عوارض ارزش افزوده در نیمه نخست امسال ۷۰ درصد افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار صدا و سیما گفت:از محل عوارض ارزش افزوده وصولشده در شش ماهه نخست سال، مبلغ ۳هزار و ۳۲۲ میلیارد ریال به حساب شهرداریها، دهیاریها و روستاهای فاقد دهیاری استان واریز شده که بیش از ۷۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.
علی کریمدادی افزود: در این مدت، مبلغ ۲هزار و ۸۵ میلیارد ریال به حساب شهرداریها، مبلغ هزار و ۱۴۵ میلیارد ریال به حساب دهیاریها و مبلغ ۹۲ میلیارد ریال به حساب مناطق فاقد دهیاری (فرمانداریها) واریز شده است تا برای تکمیل طرحهای عمرانی، اجرایی و خدماتی هزینه شود.
وی گفت: علاوه بر این، مبلغ ۴۲۲ میلیارد ریال بهعنوان سهم توسعهنیافتگی مناطق شهری و روستایی استان به منظور رفع محرومیت و ارتقای سطح رفاه در این مناطق به حساب وزارت کشور واریز شده است.
مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی ابراز امیدواری کرد این سرمایهگذاریها به تقویت اقتصاد محلی و افزایش رضایتمندی شهروندان منجر شود.