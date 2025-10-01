پخش زنده
۲۰ میلیارد تومان اعتبار برای بهره برداری از طرحهای نیمه تمام دانشگاه علوم پزشکی بابل اختصاص یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ استاندار مازندران در نشست بررسی مشکلات، چالشها و ظرفیتهای دانشگاه علومپزشکی بابل، ارتقای زیرساختهای درمانی، افزایش اعتبارات و توسعه فضاهای آموزشی و تحقیقاتی تاکید کرد گفت: برای ساخت بیمارستان جایگزین شهید بهشتی بابل و با هدف تامین اعتبار و ورود سرمایه گذار با سازمان مدیریت و برنامه ریزی مذاکره خواهد شد.
یونسی رستمی از تخصیص ۲۰ میلیارد تومان اعتبار برای طرحهای نیمه تمام دانشگاه علوم پزشکی بابل خبرداد وگفت در آینده نزدیک در مورد پسماندهای بیمارستانهای استان تصمیم گیری میشود.
او با بیان اینکه تعدادی از بیمارستانهای استان فرسوده هستند، ادامه داد: سازندگی و توسعه فعالیتهای زیر ساختی استان با شاخصههای علمی در دستور کار است.
استاندار مازندران به نقش محوری دانشگاه علوم پزشکی بابل در نظام سلامت شمال کشور اشاره کرد و گفت برای ارتقای کیفی و کمی خدمات آموزشی و درمانی دانشگاه علومپزشکی بابل باید گام مؤثری برداشته شود
نماینده عالی استان گفت: ۱۱۸۳ طرح نیمه تمام از ابتدای فعالیت دولت در استان بهره برداری شد.