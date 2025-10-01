به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر مخابرات منطقه چهارمحال و بختیاری گفت: با اعتبار افزون بر ۱۰۰ میلیارد ریال، پوشش تلفن همراه و اینترنت پرسرعت در منطقه گردشگری چما برقرار شد.

محمدرضا کریمی افزود: این طرح علاوه بر پاسخ به نیاز دیرینه مردم منطقه، فرصت تازه‌ای برای گردشگران داخلی و خارجی فراهم می‌کند تاعلاوه بر بازدید از جاذبه‌های طبیعی کوهرنگ، امکان دسترسی به اینترنت پرسرعت را نیز داشته باشند.

به گفته وی: توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در این منطقه می‌تواند زمینه‌ساز رونق اقتصادی، افزایش حضور گردشگران و ارتقای سطح رفاه اهالی بومی باشد.

چما، غار یخی معروف به عروس یخچال‌های طبیعی ایران در شهرستان کوهرنک با فاصله ۸۵ کیلومتری از شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد و سالانه پذیرای هزاران گردشگر است.