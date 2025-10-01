مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: سامانه بارشی که از عصر دیروز وارد استان شد، در حال حاضر به شدت فعال است و در همه مناطق استان باران می‌بارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ محمد دادرس با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی گفت: در حال حاضر باران رگباری در سراسر گیلان در حال بارش است.

وی با بیان اینکه بر اساس نقشه‌های هواشناسی، بارش باران همراه با وزش باد، رعد و برق و احتمال بارش تگرگ در استان تا صبح پنجشنبه ادامه دارد، از مردم خواست از استقرار در حاشیه رودخانه‌ها خودداری کنند.

مدیرکل هواشناسی گیلان از کاهش ۳ تا ۶ درجه‌ای دمای هوای استان در این مدت خبر داد و گفت: دریای خزر تا فردا مواج و برای فعالیت‌های دریانوردی نامناسب است.

محمد دادرس افزود: بیشترین بارش باران در گیلان در شبانه روز گذشته از منطقه امام زاده اسحاق شفت به میزان ۵۶ میلیمتر گزارش شده است.

وی گفت: فعالیت این سامانه بارشی از پنجشنبه به تدریج کاهش یافته و اواخر وقت جمعه از گیلان خارج می‌شود.